Путин предложил смягчить наказания по экономическим преступлениям

СЕГОДНЯ 17:41 2019-07-02T17:41:27+03:00

Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа представить предложения о смягчении наказаний по отдельным "экономическим" статьям Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впервые президент упомянул об этом в ходе "прямой линии" в этом году

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Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа представить предложения о смягчении наказаний по отдельным "экономическим" статьям уголовного кодекса РФ. Соответствующее поручение Путин дал администрации президента, Верховному суду, Генеральной прокуратуре и Следственному комитету.

В ходе прямой линии, состоявшейся 20 июня 2019, Путин уже комментировал предложение о смягчении наказаний за экономические преступления, одобрив в качестве одной из мер наказания по соответствующим статьям залог и более широкое использования подписок о невыезде.

"Администрации президента РФ подготовить совместно с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом и представить предложения по уточнению норм законодательства РФ, касающихся организованной преступной деятельности, в целях исключения применения этих норм в отношении преступлений в сфере экономической деятельности", - заявляется в опубликованном на сайте президента Российской Федерации поручении.

Ранее сайт Kp.ru писал про отчет Дмитрия Медведева, в котором премьер объяснял, почему помещать под стражу за экономические преступления необходимо только в крайнем случае.

ИСТОЧНИК KP.RU