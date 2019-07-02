Источник: спасшиеся при трагедии в Баренцевом море подводники предотвратили гибель аппарата

СЕГОДНЯ 18:05 2019-07-02T18:22:31+03:00

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14 моряков-подводников погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Интернет-проект «Записки мичмана Птичкина», специализирующийся на военно-морской тематике, сообщил, что речь идет о мини-подлодке «Лошарик», экипаж которой составляет 25 человек. Возможно, спасшиеся 9 человек предотвратили гибель самого аппарата.

- Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован, - сообщили ранее в Минобороны.

«Лошарик» - это АС-12, глубоководная атомная станция, способная, по некоторым данным, опускаться на глубину до 6000 метров. Однако, к научно-исследовательскому типу ее можно отнести с большой натяжкой. Хотя в момент аварии, как сообщило Минобороны, оно занималось картографированием дна.

Между тем, в США «Лошарик» называют диверсионной подлодкой. И хотя она не несет на борту никаких вооружений, может причинить другие неприятности. По мнению американских экспертов, АС-12 способен повредить магистральные кабеля Интернета.

Носителями АС-12 являются атомные подводные лодки «Белгород» и «Оренбург».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718032" frameborder="0"></iframe> 14 подводников погибли на пожаре.Команда самоотверженно ликвидировала очаг возгорания

ИСТОЧНИК KP.RU