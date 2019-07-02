В ДТП на западе Грузии пострадали 14 военных

СЕГОДНЯ 18:52 2019-07-02T18:54:07+03:00

Двое из них находятся в тяжелом состоянии

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На западе грузии случилось ДТП. Авария произошла в курортном поселке Шекветили.

Сообщается о том, что во время движения по дороге по каким-то причинам перевернулся пассажирский микроавтобус. Пострадали 12 военных, пишет "Sputnik-georgia". Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших госпитализировали больницу города Кобулети.

По данным Министерства обороны пострадавших было 14. Известно, что автобус ехал из Батуми в Сенаки на военную базу. Причина ДТП выясняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU