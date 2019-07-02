В массовом ДТП на Кутузовском проспекте погибла многодетная женщина

СЕГОДНЯ 19:24 2019-07-02T19:26:37+03:00

По предварительным данным, именно она стала виновницей ДТП

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Страшное ДТП на Кутузовском проспекте в Москве произошла во вторник, 2 июня. В кучу железа превратилось три машины, в том числе такси.

В аварии погибли два человека: водители такси и KIA. По предварительным данным, виновницей аварии стала женщина, управлявшая иномаркой. 35-летняя Мадина за рулем белой машины двигалась по Кутузовскому проспекту в сторону МКАДа. В машине на заднем сидении находились трое ее дочерей 13, 11 и 6 лет. В какой-то момент она выехала на встречную полосу. Это и стало причиной аварии, пишет "mk.ru".

Мать Мадины пояснила, что дочь двигалась в сторону метро "Теплый стан" и очень торопилась домой. Погибшая была уроженкой Таджикистана. С 2009 года она жила в России и работала врачом-лаборантом.

В ДТП помимо погибших было пять пострадавших. Их доставили в больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717980" frameborder="0"></iframe> Крупная авария на Кутузовском проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU