Путин о гибели моряков-подводников: Это большая потеря для флота и армии
Владимир Путин отменил визит в Тверскую область из-за ЧП в Североморске. Вместо нее президент России заслушал доклад министра обороны страны Сергея Шойгу о происшествии в Баренцовом море. Там при проведении батиметрических измерений погибли 14 моряков-подводников.
Владимир Путин выслушал Шойгу и поручил оказать необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Также президент попросил министра лично выехать в Североморск и узнать причины ЧП с глубоководным аппаратом.
"Среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате Минобороны - 7 капитанов 1 ранга, 2 Героя России, экипаж был высокопрофессиональным. Это большая потеря для флота и армии", - заявил Владимир Путин.
Президент страны высказал соболезнования родным и близким погибших. По словам Сергея Шойгу, сейчас специалисты проводят обследование аппарата, где погибли люди, чтобы установить причины случившегося.
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1 июля в российских территориальных водах разыгралась настоящая трагедия: 14 моряков-подводников погибли в результате пожара на подводной лодке. По сообщению Министерства обороны России, на момент ЧП они занимались научной работой – исследовали придонное пространство и дно Мирового океана. Каких-либо подробностей о случившемся официальные источники пока не дают [подробнее].
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ИСТОЧНИК KP.RU