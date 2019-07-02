Путин о гибели моряков-подводников: Это большая потеря для флота и армии

СЕГОДНЯ 20:54 2019-07-02T21:00:51+03:00

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Владимир Путин отменил визит в Тверскую область из-за ЧП в Североморске. Вместо нее президент России заслушал доклад министра обороны страны Сергея Шойгу о происшествии в Баренцовом море. Там при проведении батиметрических измерений погибли 14 моряков-подводников.

Владимир Путин выслушал Шойгу и поручил оказать необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Также президент попросил министра лично выехать в Североморск и узнать причины ЧП с глубоководным аппаратом.

"Среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате Минобороны - 7 капитанов 1 ранга, 2 Героя России, экипаж был высокопрофессиональным. Это большая потеря для флота и армии", - заявил Владимир Путин.

Президент страны высказал соболезнования родным и близким погибших. По словам Сергея Шойгу, сейчас специалисты проводят обследование аппарата, где погибли люди, чтобы установить причины случившегося.

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1 июля в российских территориальных водах разыгралась настоящая трагедия: 14 моряков-подводников погибли в результате пожара на подводной лодке. По сообщению Министерства обороны России, на момент ЧП они занимались научной работой – исследовали придонное пространство и дно Мирового океана. Каких-либо подробностей о случившемся официальные источники пока не дают [подробнее].

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718032" frameborder="0"></iframe> 14 подводников погибли на пожаре.Команда самоотверженно ликвидировала очаг возгорания

ИСТОЧНИК KP.RU