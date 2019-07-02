Канада разрешила себе поставлять оружие на Украину

СЕГОДНЯ 23:23 2019-07-02T23:26:14+03:00

Трюдо и Зеленский подписали соглашение о включении Незалежной в список стран, которым оттава может продавать вооружения

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Канада теперь может поставлять оружие на Украину. Об этом сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо по итогам встречи в Торонто с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Он уточнил, что страны подписали двустороннее соглашение о включении Незалежной в список стран, куда можно продавать вооружение. По словам Трюдо, на Украине с 2015 года в рамках операции Unifier на постоянной основе находятся около 200 канадских военных инструкторов, которые обучают солдат и офицеров украинской армии.

Ранее Минобороны Канады уточнял, что операция Unifier Вооруженных сил страны не является боевой и направлена на помщь солдатам и офицерам украинской армии в овладении тактикой ведения боевых действий и логистикой. Миссия в марте была продлена до 2022 года.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Зеленский прилетел в Торонто на встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Визит президента Украины в Канаду начался в понедельник и продолжится до среды.

ИСТОЧНИК KP.RU