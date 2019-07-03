2019-07-03T00:38:26+03:00
Политика

Евросовет согласовал кандидатуры руководителей институтов Евросоюза

На пост председателя Европейского Совета выдвинули бельгийского премьера Шарля Мишеля
Юлия ДИВЕЕВА
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Лидеры ЕС определились с кандидатами на ключевые посты в объединенииЛидеры ЕС определились с кандидатами на ключевые посты в объединенииФото: REUTERS
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Лидеры стран Евросоюза во вторник, 2 июля, согласовали список кандидатур на посты руководителей институтов Евросоюза. Об этом сообщил председатель Евросовета Дональд Туск.

По его словам, пост главы Еврокомиссии скорее всего займет министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, главой европейской дипломатии может стать испанец Жозеп Боррель, а на пост главы ЕЦБ выдвинули председателя Международного валютного фонда Кристин Лагард. Место Туска, вероятно, займет премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Окончательное решение по кандидатурам примет новый состав парламента ЕС, передает Интерфакс.

Напомним, в минувшее воскресенье на внеочередном саммите в Брюсселе лидеры ЕС пытались достичь компромисса по ряду назначений на ключевые посты в объединении. Определиться с кандидатами было необходимо до 2 июля – начала пленарной сессии Европарламента нового созыва. Однако после долгих споров, длившихся почти всю ночь, Дональд Туск приостановил заседание, чтобы обсудить кандидатуры с лидерами стран ЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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