2019-07-03T01:38:40+03:00
Политика

На Украине Зеленского назвали "очередным Наполеоном"

Депутат Рады Рабинович считает, что новый президент страны не собирается выполнять минские соглашения
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Президента Украины Владимира Зеленского оппозиционный украинский депутат назвал "очередным Наполеоном", намеревающихся проводить агрессивную политику. Такое мнение высказал член Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.

В эфире телеканала "112 Украина" он отметил, что в республике к власти пришел человек, "который бредит всякой агрессией и не собирается заниматься миром". Парламентарий признался, что голосовал за Зеленского и сейчас полностью в нем разочаровался.

"Я с нашим последним президентом купился, я уже все видел, все знаю, понимаю. Я не просто за него голосовал, потому что ненавидел Порошенко, я видел какое-то будущее", — сказал Рабинович.

По его мнению, власть имущие не хотят выполнят минские соглашения, потому-что наживаются на войне.

Как писал сайт kp.ru, Рабинович ранее критиковал Петра Порошенко. Два дня назад он заявил, что украинцы совершили ошибку, избрав президентом Зеленского. Депутат высказал мнение, что новый глава государства "сам не понимает, что воротит".

ИСТОЧНИК KP.RU

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