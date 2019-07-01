Депутат Рады заявил, что Зеленский – ошибка украинцев

СЕГОДНЯ 08:20 2019-07-01T08:43:40+03:00

По словам Рабиновича, он сам за него голосовал и теперь разочарован: Украина превращается в «96-й квартал»

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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович, ранее нещадно критиковавший Петра Порошенко, теперь заявил, что украинцы совершили ошибку, избрав президентом страны Владимира Зеленского. Дескать, комик всех обманул.

По словам члена фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», он сам во втором туре голосовал за «Слугу народа», и теперь разочарован: «У меня впечатление, что он сам не понимает, что воротит».

«Где ваши предвыборные обещания? Он сказал три для меня страшные вещи: первое, что его не волнуют судьбы этих людей, ему обидно, что это сделал Медведчук, и ему не нужны посредники. Посредники не нужны, когда сам что-то делаешь, а пока только языком», - поделился впечатлениями в эфире телеканала «112 Украина» Рабинович.

Парламентарий сказал, что надеялся на то, что при Зеленском страна вернется «в лигу нормальных государств», но сейчас в этом засомневался.

«Был нормальный человек. Не мог он не хотеть мира», - недоумевает Рабинович.

«Мы верили Зеленскому, который сказал, что на коленях даст мир нашей стране, мы верили Зеленскому, который сказал: «Я перед вами всеми клянусь, клянусь, клянусь», и ничего: освободили пленных — плохо, тарифы — «я пошутил», мир — вообще неинтересен. Будем строить Донбасс с Коломойским, а Коломойский говорит: «Я покрашу два киоска», - возмущается парламентарий.

Рабинович добавил, что Украина превращается в «96-й квартал».

К слову, как писал сайт kp.ru, на днях студия «Квартал 95» объявила, что ищет нового актера – пародиста на роль Зеленского в шоу «Вечерний квартал».

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715785" frameborder="0"></iframe> Путин назвал трагедией президентство Зеленского.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU