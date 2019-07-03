2019-07-03T03:50:29+03:00
Политика

Канада не станет пускать жителей Донбасса с российскими паспортами

На граждан РФ, проживающих на территории России, это решение не отразится
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава МИД Канады Христя ФриландГлава МИД Канады Христя ФриландФото: REUTERS
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Жители Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР), у которых есть российские паспорта, не смогут получить въездные визы в Канаду. Об этом в Торонто во вторник сообщила глава канадского МИД Христя Фриланд.

"Канада рассматривает выдачу российских паспортов эти людям в качестве акта агрессии против Украины, и мы осуждаем это.Но одного осуждения здесь недостаточно, поэтому мы считаем эти паспорта недействительными", - заявила она журналистам на полях Третьей конференции по реформам на Украине.

Фриланд уточнила, что граждане России проживающие на российской территории не будут страдать от этого решения и смогут получать визы. Кроме того, жителям ДНР и ЛНР также разрешат въезжать в Канаду, но только по украинским паспортам.

Министр иностранных дел не пояснила, как канадская иммиграционная служба будет определять жителей Донбасса, у которых есть российские паспорта, но заверила, что это возможно.

Напомним, президент в апреле Владимир Путин упростил порядок получения российского гражданства для жителей Донбасса и некоторых других категорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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