В пригороде Туниса прогремел взрыв

СЕГОДНЯ 04:30 2019-07-03T04:31:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тунисе в одном из пригородов столицы вечером 2 июля прогремел мощный взрыв. В результате никто не пострадал.

Как сообщает агентство Reuters, террорист смертник взорвал себя, когда его обнаружила и окружила полиция. В министерстве внутренних дел страны уточнили, что силовики обстреляли человека в поясе смертника, предотвратив таким образом еще один теракт в общественном месте.

Ранее свидетели говорили, что в районе Интилака в Тунисе мужчина подорвал себя после того, как его окружила полиция. Жители слышали громкий взрыв.

Пресс-секретарь МВД уточнил, что полиция открыла огонь по человеку, которого опознали как разыскиваемого боевика Аймена Смири. Отмечается, что он был одет в женское платье. Полиция оцепила район, где произошел взрыв.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 27 июня в одноименной столице Туниса прогремели два взрыва. Утром смертница взорвала себя всего в 100 метрах от посольства Франции у проспекта Хабиба Бургибы. Целью нападения стала патрульная машина полиции. Позже на парковке Национального контртеррористического управления взрывом были ранены четыре сотрудника Службы безопасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717076" frameborder="0"></iframe> В столице Туниса прогремели взрывы.

ИСТОЧНИК KP.RU