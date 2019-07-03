2019-07-03T04:31:05+03:00
Происшествия

В пригороде Туниса прогремел взрыв

Полицейские ликвидировали террориста в поясе смертника
Юлия ДИВЕЕВА
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Полиция оцепила место самоподрыва боевика в ТунисеПолиция оцепила место самоподрыва боевика в ТунисеФото: REUTERS
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В Тунисе в одном из пригородов столицы вечером 2 июля прогремел мощный взрыв. В результате никто не пострадал.

Как сообщает агентство Reuters, террорист смертник взорвал себя, когда его обнаружила и окружила полиция. В министерстве внутренних дел страны уточнили, что силовики обстреляли человека в поясе смертника, предотвратив таким образом еще один теракт в общественном месте.

Ранее свидетели говорили, что в районе Интилака в Тунисе мужчина подорвал себя после того, как его окружила полиция. Жители слышали громкий взрыв.

Пресс-секретарь МВД уточнил, что полиция открыла огонь по человеку, которого опознали как разыскиваемого боевика Аймена Смири. Отмечается, что он был одет в женское платье. Полиция оцепила район, где произошел взрыв.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 27 июня в одноименной столице Туниса прогремели два взрыва. Утром смертница взорвала себя всего в 100 метрах от посольства Франции у проспекта Хабиба Бургибы. Целью нападения стала патрульная машина полиции. Позже на парковке Национального контртеррористического управления взрывом были ранены четыре сотрудника Службы безопасности.

В столице Туниса прогремели взрывы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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