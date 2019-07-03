Зеленский рассмешил участников конференции по Украине в Торонто

СЕГОДНЯ 06:34 2019-07-03T06:34:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время Третьей конференции по Украине в канадском Торонто президент Владимир Зеленский не смог удержаться от шутки и рассмешил присутствующих. Актер и политик продемонтрировал свое владение английским языком.

Зеленский начал выступление, поприветствовав присутствующих и премьер-министра канады Джастина Трюдо по-английски.

"Привет. Дорогой премьер-министр, дорогие друзья, дамы и господа. Это всё. Теперь на украинском", - сказал президент Украины и продолжил свою речь на родном языке.

Эта шутка вызвала смех в зале, передает РИА Новости.

Напомним, сайт kp.ru писал, что Зеленский острил и во время встречи с председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, которая состоялась 4 июня в Брюсселе. Украинский лидер заявил, что лучше своего предшественника на посту главы государства Петра Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU