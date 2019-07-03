Умер Милтон Квон - аниматор киностудии Disney
В США умер Милтон Квон - один из последних художников-аниматоров, работавших на киностудию Disney в ее "золотую эру". Об этом журналистам сообщил сын мультипликатора Майк Квон.
Милтон Квон за работой в DisneyФото: СОЦСЕТИ
Как передает журнал The Hollywood Reporter, создатель легендарных мультфильмов скончался в возрасте 105 лет от старости. Причем умер он еще 18 июня в своем доме в городе Торранс штата Калифорния. По словам сына, Милтон Квон "продолжал рисовать до самой смерти".
Он работал над отрывками "Вальс цветов" и "Арабский танец" в диснеевской "Фантазии" 1940 года, а также в качестве первого помощника аниматора работал над мультфильмом "Дамбо" (1941).
"Фантазия" - "Вальс цветов" (1940 год) .
Кроме того, он был актером и снялся в нескольких фильмах и телевизионных сериалах, в том числе в боевике "Скорость" и "Могучих рейнджерах" .
На вопрос о секрете его долголетия он часто отвечал: "Хорошая жена и китайская еда".
Милтон Квон на съемочной площадке фильма "Скорость" с Киану Ривзом и Сандрой БаллокФото: СОЦСЕТИ
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