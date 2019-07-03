2019-07-03T07:46:24+03:00
Общество

Умер Милтон Квон - аниматор киностудии Disney

Милтон Квон умер в США в возрасте 105 лет [фото, видео]
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Аниматор, художник и актер Милтон КвонАниматор, художник и актер Милтон КвонФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В США умер Милтон Квон - один из последних художников-аниматоров, работавших на киностудию Disney в ее "золотую эру". Об этом журналистам сообщил сын мультипликатора Майк Квон.

Милтон Квон за работой в Disney Фото: СОЦСЕТИ

Милтон Квон за работой в DisneyФото: СОЦСЕТИ

Как передает журнал The Hollywood Reporter, создатель легендарных мультфильмов скончался в возрасте 105 лет от старости. Причем умер он еще 18 июня в своем доме в городе Торранс штата Калифорния. По словам сына, Милтон Квон "продолжал рисовать до самой смерти".

Он работал над отрывками "Вальс цветов" и "Арабский танец" в диснеевской "Фантазии" 1940 года, а также в качестве первого помощника аниматора работал над мультфильмом "Дамбо" (1941).

"Фантазия" - "Вальс цветов" (1940 год) .

Кроме того, он был актером и снялся в нескольких фильмах и телевизионных сериалах, в том числе в боевике "Скорость" и "Могучих рейнджерах" .

На вопрос о секрете его долголетия он часто отвечал: "Хорошая жена и китайская еда".

Милтон Квон на съемочной площадке фильма "Скорость" с Киану Ривзом и Сандрой Баллок Фото: СОЦСЕТИ

Милтон Квон на съемочной площадке фильма "Скорость" с Киану Ривзом и Сандрой БаллокФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти Японии эвакуируют три города из-за угрозы наводнений и оползней
Вице-премьер Татьяна Голикова: Россия катастрофически теряет население
Зеленский поблагодарил Волкера за всё, что он делает для помощи Украине
Эксперты назвали города с самым высоким темпом роста зарплат
Трамп опечалился из-за запрета на графу "гражданство" в переписи населения
Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
При стрельбе в торговом центре Калифорнии пострадали четыре человека
Мединский предложил составить рейтинг кинофикации регионов России
Зеленский рассмешил участников конференции по Украине в Торонто
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ливии 40 человек погибли в результате удара по центру размещения мигрантов
США планируют ввести пошлины на ввозимую из Вьетнама сталь
В пригороде Туниса прогремел взрыв
Канада не станет пускать жителей Донбасса с российскими паспортами
ГИБДД создаст рабочую группу для улучшения правил дорожного движения
Вице-президент США отменил выступление в штате Нью-Гэмпшир
Минобороны опубликовало документы к 75-летию освобождения Минска от фашистов
На Украине Зеленского назвали "очередным Наполеоном"
Членов королевской семьи Катара ограбили в Барселоне