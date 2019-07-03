2019-07-03T09:03:44+03:00
Происшествия

Власти Японии эвакуируют три города из-за угрозы наводнений и оползней

Свои дома покинут больше 700 тысяч человек
Григорий ЛЕОРДА
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Дожди для этой части страны не редкость.Дожди для этой части страны не редкость.Фото: REUTERS
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На острове Кюсю на юго-западе Японии несколько дней продолжаются сильные ливни. В некоторых районах количество выпавших осадков превышают месячную норму июля. Местные власти и метеорологическое агентство страны призвали жителей быть готовым к наводнениям и оползням.

Чтобы защитить японцев власти дали указание об эвакуации трех городов: Кагосима, Кирисима и Аира. Там сейчас проживают 728 тысяч человек. Уровень опасности определили четвертым из пяти возможных.

"В ближайшие сутки до 4 июля дождь усилится на порядок, что повышает опасность стихийного бедствия. Просьба к населению сознательно отнестись к защите собственной жизни, следить за информацией местных органов и метеорологов и не ожидая объявления тревоги из-за чрезвычайной ситуации самостоятельно и быстро эвакуироваться", - приводит слова представителя метеорологического управления РИА "Новости".

В прошлом году из-за стихийного бедствия в Японии погибли почти 200 человек. 60 зачислили в списки пропавших без вести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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