2019-07-03T09:58:58+03:00
Происшествия

В Индии из-за сильных дождей прорвало плотину, 6 человек погибли

Еще 18 местных жителей пропали без вести
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Индии из-за сильных дожде прорвало плотину, 6 человек погиблиВ Индии из-за сильных дожде прорвало плотину, 6 человек погиблиФото: REUTERS
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В Индии в очередной раз произошла трагедия из-за сильных муссонных дождей. В округе Ратнагири, расположенной на западе страны, минувшим вечером прорвало плотину. В результате погибли шесть человек. Еще 18 пропали без вести. На месте работают спасатели, полицейские и волонтеры. Погибших обнаружили при помощи беспилотников.

Водой смыло как минимум 12 домов и 20 автомобилей. Под водой оказались семь деревень, которые находятся ниже по течению. Местные жители предположили в разговоре с изданием DNA, что плотину прорвало из-за отсутствия ремонта. Они заметили течь еще до трагедии и сообщили властям, но те не предприняли никаких действий.

Напомним, что в конце прошлого месяца на Индию обрушились муссонные дожди, которые называют одними из самых сильных за последнее пятилетие. Тогда и начались смерти по вине стихии. 29 июня из-за дождей на людей упала часть стены, 16 человек погибли. Сейчас жертвы исчисляются десятками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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