2019-07-03T12:47:56+03:00
В мире

Роухани: Иран превысил запасы обогащенного урана

Президент Исламской республики пообещал, что с 7 июля Тегеран станет обогащать уран выше 3,67%, если участники ядерной сделки не будут соблюдать свои обязательства
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Президент Ирана Хасан РоуханиПрезидент Ирана Хасан РоуханиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Тегеран превысил запасы обогащенного урана в 300 кг для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Соответствующие заявление сделал президент Ирана Хасан Роухани, указав на то, что. Исламская республика вернётся к лимиту накопления урана только, когда остальные участники договора приступят к исполнению своих обязательств.

«Вам нужно определиться, вы поддерживаете СВПД или нет. Если поддерживаете, то все должны выполнять его положения в той же мере, в какой это делает Иран», - цитирует телерадиовещательная корпорация IRIB обращение Роухани к участникам ядерной сделки.

Президент Ирана также сообщил, что с 7 июля Исламская республика приступит к обогащению урана выше 3,67%, если участники программы не будут соблюдать свои обязательства.

Иранский президент также отметил, что после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения «Тегеран ждал целый год, чтобы оставшиеся участники сделки выполнили свою часть обязательств».

Напомним накануне пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявил, что США продолжат оказывать давление на Иран до тех пор, пока власти республики не изменят политику по СВПД, назвав действия Тегерана злонамеренным поведением.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Папа Римский Франциск скорбит по погибшим в России морякам-подводникам
В Совфеде призвали россиян не посещать Тунис
Минпросвещения направили на дополнительную экспертизу 73 учебника
Большинство россиян довольны качеством услуг ЖКХ
В Австрии окончательно одобрена дата досрочных выборов в парламент
Российские военные взяли под колпак вошедшие в Черное море корабли НАТО
Постпред РФ при ЕС рассказал, когда отменят санкции против России
Прокуратура Казахстана назвала возможную причину взрыва боеприпасов на складе
Посольство США выразило соболезнованиям близким погибших моряков-подводников
В Гидрометцентре рассказали, как глобальное потепление изменило погоду
Мбаппе официально остается в «ПСЖ» еще на сезон
Житель Подмосковья избил мать и поджег дом
В Москве объявили “желтый” уровень опасности из-за грозы
Шойгу прибыл в Североморск по поручению Путина
Польские археологи нашли на севере Египта десятки странных мумий
Россия отправила спасательный буксир в Персидский залив
В Липецке 49 семей переселили из аварийного жилья в новые квартиры
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Республики Беларусь
Неизвестный устроил стрельбу в международном аэропорту Пакистана, погибли двое
В Индии из-за сильных дождей прорвало плотину, 6 человек погибли
Премьер Нидерландов сообщил, что обсуждал с Путиным крушение MH17
Медики рассказали, от чего чаще всего умирают женщины в России
В сети появилось видео солнечного затмения