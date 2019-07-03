Роухани: Иран превысил запасы обогащенного урана

СЕГОДНЯ 12:47 2019-07-03T12:47:56+03:00

Президент Исламской республики пообещал, что с 7 июля Тегеран станет обогащать уран выше 3,67%, если участники ядерной сделки не будут соблюдать свои обязательства

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Тегеран превысил запасы обогащенного урана в 300 кг для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Соответствующие заявление сделал президент Ирана Хасан Роухани, указав на то, что. Исламская республика вернётся к лимиту накопления урана только, когда остальные участники договора приступят к исполнению своих обязательств.

«Вам нужно определиться, вы поддерживаете СВПД или нет. Если поддерживаете, то все должны выполнять его положения в той же мере, в какой это делает Иран», - цитирует телерадиовещательная корпорация IRIB обращение Роухани к участникам ядерной сделки.

Президент Ирана также сообщил, что с 7 июля Исламская республика приступит к обогащению урана выше 3,67%, если участники программы не будут соблюдать свои обязательства.

Иранский президент также отметил, что после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения «Тегеран ждал целый год, чтобы оставшиеся участники сделки выполнили свою часть обязательств».

Напомним накануне пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявил, что США продолжат оказывать давление на Иран до тех пор, пока власти республики не изменят политику по СВПД, назвав действия Тегерана злонамеренным поведением.

ИСТОЧНИК KP.RU