Новым председателем Европарламента стал итальянский депутат Давид-Мария Сассоли

СЕГОДНЯ 14:48 2019-07-03T14:48:56+03:00

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В среду, 3 июля, на заседании Европейского парламента был избран новый председатель ЕП, которым стал итальянский депутат Давид-Мария Сассоли.

На втором туре голосования кандидатуру Давида-Мария Сассоли поддержали 345 депутатов Европарламента. Для победы было необходимо получить 334 голоса парламентариев. Общее число зарегистрированных бюллетеней составило 667.

63-летний Сассоли работал журналистом во Флоренции и является евродепутатом с 2009 года. Ранее он занимал пост вице-спикера Европарламента.

Напомним, во вторник, 2 июля, лидеры стран Европейского Союза согласовали список кандидатур на посты руководителей институтов ЕС. Незадолго до этого, в воскресенье, 30 июня, состоялся внеочередной саммит лидеров стран Евросоюза, созванный специально для достижения компромисса по ряду назначений на ключевые посты в объединении.

ИСТОЧНИК KP.RU