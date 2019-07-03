2019-07-03T14:48:56+03:00
В мире

Новым председателем Европарламента стал итальянский депутат Давид-Мария Сассоли

Ранее Сассоли занимал пост вице-спикера Европейского парламента
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Давид-Мария Сассоли. Фото: ТАСС © EPA-EFE/PATRICK SEEGERДавид-Мария Сассоли. Фото: ТАСС © EPA-EFE/PATRICK SEEGER
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В среду, 3 июля, на заседании Европейского парламента был избран новый председатель ЕП, которым стал итальянский депутат Давид-Мария Сассоли.

На втором туре голосования кандидатуру Давида-Мария Сассоли поддержали 345 депутатов Европарламента. Для победы было необходимо получить 334 голоса парламентариев. Общее число зарегистрированных бюллетеней составило 667.

63-летний Сассоли работал журналистом во Флоренции и является евродепутатом с 2009 года. Ранее он занимал пост вице-спикера Европарламента.

Напомним, во вторник, 2 июля, лидеры стран Европейского Союза согласовали список кандидатур на посты руководителей институтов ЕС. Незадолго до этого, в воскресенье, 30 июня, состоялся внеочередной саммит лидеров стран Евросоюза, созванный специально для достижения компромисса по ряду назначений на ключевые посты в объединении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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