2019-07-03T14:57:26+03:00
Происшествия

Штурмовик ВВС США уронил учебные боеприпасы после столкновения с птицей

Военные отказались уточнять, куда именно ударили снаряды
Елена АКИМОВА
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Штурмовой самолет ВВС США уронил учебные боеприпасы ФОТО : Twitter @TheAviationistШтурмовой самолет ВВС США уронил учебные боеприпасы ФОТО : Twitter @TheAviationist
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Штурмовой самолет ВВС США А-10 Thunderbolt II «уронил» три учебных бомбы на Флориду. Произошло это после столкновения с птицей. Боеприпасы рухнули на землю и только по счастливой случайности никто из людей не пострадал.

Пока военные не комментируют данную ситуацию, уточнив, что падение 11-килограммовых учебных бомб было зафиксировано, примерно, в 87 километрах к югу от базы в Северной Флориде.

Источники уверяют, что штурмовик нес на борту стандартные учебные бомбы ВВС BDU-33. Снаряды лишены боеголовок и при попадании в цель выпускают дым – условный сигнал, что мишень поражена, сообщает Пятый канал.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что ВВС США провели первые испытания прототипа гиперзвуковой ракеты без запуска. Во время мероприятий были собраны данные о лобовом сопротивлении и вибрационных воздействиях на само оружие и на внешнее оборудование самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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