СЕГОДНЯ 16:45 2019-07-03T16:45:11+03:00

Пожар в Баренцевом море произошел на аппарате АС-31, а не АС-12 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В эфире Радио «Комсомольская правда» военный обозреватель рассказал о возникшей путанице с названием глубоководного аппарата [видео]

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После трагедии в российских территориальных водах возникла путаница с названием научно-исследовательского глубоководного аппарата, на котором произошел пожар. Выяснилось, что упоминаемый ранее индекс подлодки АС-12 был ошибочным. О правильном наименовании аппарата в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал Военный обозреватель Илья Крамник.

«Эти корабли засекречены. Есть они у большинства крупных флотов. Отличаются между собой, но так или иначе они подготовлены для выполнения подобных задач. Вот одним из этих кораблей и была подлодка АС-31, известная под прозвищем «Лошарик». АС-31 – это правильный индекс. АС-12, упоминаемый ранее, ошибочный», - сказал эксперт.

Крамник уточнил, что «Лошарик» является неофициальным названием, а точнее «просто прижившееся прозвище», которое связано с конструкцией лодки, «представляющей соединенные сферы, что позволяет за счет формы этих сфер выдерживать огромное давление на океанских глубинах».

Напомним, в понедельник, 1 июля на глубоководном аппарате, предназначенном для изучения дна Мирового океана в интересах ВМФ России, возник пожар. От отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718032" frameborder="0"></iframe> 14 подводников погибли, спасая подлодку.Команда самоотверженно ликвидировала очаг возгорания

ИСТОЧНИК KP.RU