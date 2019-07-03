Генное редактирование помогло успешно удалить ВИЧ

СЕГОДНЯ 17:20 2019-07-03T17:20:56+03:00

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Вирусологи из университета Небраски и Медицинской школы им. Льюиса Каца университета Темпла (штат Пенсильвания) методом генетического редактирования сумели выборочно удалить зараженные ВИЧ клетки из генома мышей и крыс. Из 23 грызунов, получивших комбинированную терапию, девять полностью избавились от вируса.

«Наше исследование показывает, что антиретровирусная терапия, совмещенная с генетическим редактированием, может полностью удалить вирус из клеток и органов зараженных животных» - рассказывает один из авторов инновационного исследования, профессор Камель Халили.

Это стало возможным благодаря примененному методу LASER ART - так называется лечение длительного действия для подавления репликации клеток ВИЧ. Также для удаления инфекционных клеток из ДНК был применен инструмент редактирования генов - CRISPR-Cas9, рассказывает сайт телеканала Звезда.

Для подтверждения положительного результата масштабной научной работы понадобились годы, но генетики не останавливаются на достигнутом - известно о начале исследований на приматах, о первых результатах будет известно уже в этом году. Если они кончатся положительно и соответствующие организации одобрят использование технологии в отношении людей, ее опробуют на добровольцах.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о рождении первых в истории человечества детей, с отредактированным с помощью CRISPR-Cas9 геномом.

ИСТОЧНИК KP.RU