2019-07-03T18:09:24+03:00
Общество

Очередь на американские визы для россиян начала сокращаться

Положительная тенденция есть во Владивостоке и Екатеринбурге, а вот в Москве «глухая пробка»
Елена АКИМОВА
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Дела с получением американских виз начинают постепенно налаживаться, но только не в МосквеДела с получением американских виз начинают постепенно налаживаться, но только не в МосквеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В американском посольстве поделились положительной статистикой: очередь на визу в США для россиян начала сокращаться. Позитивная тенденция прослеживается во Владивостоке (ожидание собеседования 14 дней) и Екатеринбурге (до 45 дней), а вот в Москве пока «глухая пробка». Здесь желающим попасть в Штаты придется ждать собеседования почти год (300 дней).

- Мы ищем возможности для увеличения количества виз, которые мы можем оформить в консульстве в Москве. С 15 мая 2019 года стали больше принимать заявлений на продление неиммиграционных виз, которые не требуют личного интервью. В результате, очередь за ними составляет всего семь дней, прокомментировали «Известиям» в диппредставительстве США в России

В дипмиссии советуют россиянам, которым срочно нужны документы, отправляться в соседние страны, где вопросы с выдачей виз решаются более оперативно.

Ранее Госдеп заявил, что получатели американских виз должны указывать ссылки на свои аккаунты в соцсетях во время подачи документов. Новые правила вступили в силу 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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