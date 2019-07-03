2019-07-03T18:10:56+03:00
Политика

В ПАСЕ прокомментировали решение Киева не приглашать наблюдателей на выборы Рады

В Парламентской ассамблеи Совета Европы напомнили об обязанности Украины позвать официальную делегацию на парламентские выборы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В ПАСЕ прокомментировали решение Киева не приглашать наблюдателей на выборы РадыВ ПАСЕ прокомментировали решение Киева не приглашать наблюдателей на выборы РадыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье выразила сожаление в связи с решением Верховной Рады отозвать приглашения наблюдателям ПАСЕ на досрочные выборы в Раду. Об этом сообщила пресс-служба Парламентской ассамблеи Совета Европы.

«Лилиан Мори Паскье выразила сожаление в связи с решением украинского парламента отозвать свое приглашение Ассамблее принять участие в наблюдении за досрочными парламентскими выборами 21 июля», - говорится в сообщение, в котором отмечена практика работы с Украиной. По словам Паскье, взаимодействие Киева с Ассамблеей позволила «значительно улучшить правовую базу страны».

В заявлении председатель ПАСЕ обратила внимание на то, что «Украина как член Совета Европы находится под наблюдением Ассамблеи и обязана приглашать ее наблюдателей для мониторинга президентских и парламентских выборов».

Напомним, что в минувший вторник, 2 июля, Киев отозвал приглашения наблюдателям ПАСЕ на парламентские выборы, запланированные на 21 июля. Многие предположили, что такое резкое заявление связано с возвращением России в ПАСЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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