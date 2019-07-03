Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram и WhatsApp

СЕГОДНЯ 18:25 2019-07-03T18:25:21+03:00

Сбои затронули не только Россию, но и США, Францию и Великобританию

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В Сети активно обсуждают сбои в работе популярного мессенджера WhatsApp. Нарушения в работе стали отмечаться под вечер и вскоре многие заговорили, что не удается отправить фото и видео сообщения. Особенно сложная ситуация в Москве и Санкт-Петербурге. Аналогичные жалобы появляются из США, Франции и Великобритании.

Это не единственные технические неполадки, которые зафиксированы 3 июля. Пользователи популярной социальной сети Instagram не могут отправить фотографии в ленту, а некоторые вовсе не имеют доступ к своим страницам. Жалобы прилетаю в Twitter все из тех же стран и регионов, сообщает телеканал «360».

В конце июня были зафиксированы сбои в работе интернет-энциклопедии Wikipedia.

По данным Downdetector, с проблемами столкнулись жители восточного побережья США, Великобритании, Португалии, Германии, Швеции и ряда других европейских стран. Небольшое количество сообщений о некорректной работе поступало и из России.

ИСТОЧНИК KP.RU