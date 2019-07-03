2019-07-03T18:39:51+03:00
Политика

Путин собирается обсудить с Папой Римским ситуацию в Сирии и на юго-востоке Украины

В Кремле рассказали о темах, которые будут затронуты во время поездки российского лидера в Ватикан
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин собирается обсудить с Папой Римским ситуацию в Сирии и на юго-востоке УкраиныПутин собирается обсудить с Папой Римским ситуацию в Сирии и на юго-востоке УкраиныФото: REUTERS
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Во время официального визита в Ватикан 4 июля президент России Владимир Путин планирует обсудить с Папой Римским Франциском не только диалог Русской православной и Римской католической церквей, но и международные темы, в том числе терроризм и религиозный экстремизмом, а также ситуацию в Сирии и на юго-востоке Украины. Соответствующие заявление сделал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Конечно, на переговорах с Франциском будут затронуты международные темы», - заявил представитель Кремля, отметив, «что стороны подходят с близких или с практически одинаковых позиций к таким важным международным темам, как борьба с терроризмом и религиозным экстремизмом, предотвращение экологических и техногенных катастроф, защита христиан в зоне конфликтов, отстаивание общегуманистических ценностей, развитие межрелигиозного, межцивилизационного диалога».

По словам Ушакова ожидается обсуждение ситуация в Сирии, а именно вопросы скорейшего создания гражданской инфраструктуры, оказание гуманитарной помощи жителям, пострадавшим от войны, и восстановлению христианских святынь и соответствующих объектов на территории Сирии. Предполагается, что будет затронута ситуация на юго-востоке Украины.

Как сообщал, ранее сайт kp.ru, Папа Римский примет российского лидера 4 июля в Ватикане в ходе официального визита Путина в Италию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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