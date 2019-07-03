Суд в Киеве перенес заседание по делу Вышинского на 15 июня

СЕГОДНЯ 22:14 2019-07-03T22:14:40+03:00

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Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из-за замены группы прокуроров, которым теперь необходимо время для изучения материалов дела. Об этом в среду, 3 июля, сообщает агентство ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство прокуроров и предоставить время для ознакомления с делом до 15 июля", - приводит агентство заявление судьи. Предполагалось, что на этом заседании защита Вышинского будет ходатайствовать об изменении ему меры пресечения с ареста на освобождение под залог.

Журналист Кирилл Вышинский был арестован в мае прошлого года. Его обвиняют в государственной измене и незаконном обороте оружия; согласно украинским законам, ему грозит до 15 лет тюремного заключения. Сам журналист свою вину не признает, называя выдвинутые против него обвинения надуманными.

ИСТОЧНИК KP.RU