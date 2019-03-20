2019-03-20T15:16:10+03:00
Политика

Вышинский: Дело против меня развалится

Ранее руководитель портала РИА Новости Украина сообщил уполномоченному по правам человека в России, что у него «всё хорошо»
Елена Гильманова
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Вышинский: дело против меня развалитьсяВышинский: дело против меня развалитьсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что дело против него развалится, как только его начнут рассматривать по существу. Соответствующие заявление журналист сделал в среду, 20 марта, в общении с журналистами в Кассационном уголовном суде Верховного суда Украины.

«Я уверен, что, как только дело начнет рассматриваться по существу, оно развалится», - сказал Вышинский. Журналист также сообщил что одно из обвинений против него «попросту пропало» из дела.

Вышинский называет обвинения против него надуманными, и высказался резко против варианта обмена его на задержанного из России. «Вопрос обмена меня не интересует, меня интересует справедливость, а не обмен», - сказал он.

Ранее журналист встретился с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москалькова, которая вылетела в Киев, чтобы присутствовать в суде на рассмотрении его дела. В ходе разговора он сказал правозащитнице, что у него «всё хорошо». По его словам, условия в СИЗО Киева, по его словам, в целом «нормальные, сносные».

Напомним, что Кирилла Вышинского, обвиняют в государственной измене. Следствие считает, что он причастен к созданию медийных структур, ведущих «гибридную» информационную войну против Киева. Накануне он был этапирован из Херсона в Лукьяновское СИЗО Киева.

Начало рассмотрение дела журналиста запланировано на 26 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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