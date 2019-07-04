ЦИК Украины снова отказал Клюеву и Шарию в регистрации на выборах в Раду

СЕГОДНЯ 00:39 2019-07-04T00:39:40+03:00

По данным СБУ, оба кандидата в течение последних пяти лет не проживали на территории республики

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В среду, 3 июля, Центральная избирательная комиссия Украины повторно отказала бывшему главе администрации президента при Викторе Януковиче Андрею Клюеву и блогеру Анатолию Шарию в регистрации кандидатами в депутаты на выборах в Верховную раду. Об этом в сообщил представитель украинской общественной организации по контролю за выборами "ОПОРА" Александр Клюжев.

"По данным Службы безопасности Украины (СБУ), Клюев выехал за пределы Украины в 2014 году, после этого официальные пункты пересечения границы он не пересекал" - написал он на странице в Facebook.

Как отметил Клюжев, Шарию отказали также на основании данных СБУ, согласно которым блогер выехал из республики 24 января 2012 года через пункт пропуска "Зерновое" на территорию РФ поездом Ковель - Москва и на Украину не возвращался.

"Тот факт, что оба кандидата в течение последних пяти лет не проживали на территории Украины, как того требует избирательное законодательство, указан в качестве основания для повторного отказа", - пояснил представитель "ОПОРЫ".

Как писал сайт kp.ru, украинские активисты решили провести акцию на Майдане против решения ЦИК зарегистрировать кандидатами в народные депутаты Клюева и Шария.

ИСТОЧНИК KP.RU