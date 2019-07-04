2019-07-04T03:06:41+03:00
В мире

В центр Вашингтона доставили ржавые бронемашины без стволов

Пока у мемориала Авраама Линкольна установили только две единицы военной техники
Юлия ДИВЕЕВА
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Бронемашина M3 Bradley установлена у мемориала Авраама Линкольна в ВашингтонеБронемашина M3 Bradley установлена у мемориала Авраама Линкольна в ВашингтонеФото: REUTERS
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На центральную площадь Вашингтона 3 июля были доставлены первые две единицы обещанной президентом США Дональдом Трампом бронетехники. Их установили у Мемориала Авраама Линкольна, где глава государства выступит с речью в честь Дня независимости.

Доставленные на площадь машины оказались не новейшими танками, а проржавевшими бронемашинами M3 Bradley, с которых было снято их основное вооружение - 25-мм автоматические пушки. Машины пехоты были размещены на специальных платформах на колесах, прицепленных к грузовикам, передает ТАСС.

Американские СМИ сообщают, что в округ Колумбия из штата Джорджия доставили также два танка M1A2 Abrams и гусеничную бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88A2. Их заметили на одной из железнодорожных платформ, однако в центр города ее пока не доставили.

Как писал сайт kp.ru, Трамп пообещал впервые показать военную технику во время празднования 4 июля. По его словам, зрители увидят лучшие истребители - бомбардировщики пятого поколения F-35, танки "Шерман" и "Абрамс",которые расставят в определенных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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