В центр Вашингтона доставили ржавые бронемашины без стволов
На центральную площадь Вашингтона 3 июля были доставлены первые две единицы обещанной президентом США Дональдом Трампом бронетехники. Их установили у Мемориала Авраама Линкольна, где глава государства выступит с речью в честь Дня независимости.
Доставленные на площадь машины оказались не новейшими танками, а проржавевшими бронемашинами M3 Bradley, с которых было снято их основное вооружение - 25-мм автоматические пушки. Машины пехоты были размещены на специальных платформах на колесах, прицепленных к грузовикам, передает ТАСС.
Американские СМИ сообщают, что в округ Колумбия из штата Джорджия доставили также два танка M1A2 Abrams и гусеничную бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88A2. Их заметили на одной из железнодорожных платформ, однако в центр города ее пока не доставили.
Как писал сайт kp.ru, Трамп пообещал впервые показать военную технику во время празднования 4 июля. По его словам, зрители увидят лучшие истребители - бомбардировщики пятого поколения F-35, танки "Шерман" и "Абрамс",которые расставят в определенных местах.
ИСТОЧНИК KP.RU