Суд США отклонил просьбу наркобарона Коротышки о пересмотре дела

СЕГОДНЯ 04:52 2019-07-04T04:52:47+03:00

Адвокаты Хоакина Гусмана заподозрили присяжных в предвзятом отношении к их подзащитному

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Повторное разбирательство делу бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка проводится не будет. Такое решение принял в среду судья Брайан Коган суда Восточного округа штата Нью-Йорк.

О проведении новых слушаний свидетелей и пересмотре дела ходатайствовали адвокаты преступника. Они заподозрили присяжных в предвзятом отношении к их подзащитному, поскольку те могли ознакомиться с информацией, официально не имеющей отношения к делу.

В феврале в СМИ появилась информация о том, что не менее пяти членом жюри присяжных в нарушение законодательства следили за делом Коротышки по публикациям в прессе во время длившегося 11 недель разбирательства в суде первой инстанции, передает ТАСС.

По мнению защиты, на присяжных могли повлиять сообщения об обвинениях Гусмана в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних девушек, которые он ранее отверг. Коган счел безосновательным мнение о заведомой пристрастности части жюри присяжных.

Как писал сайт kp.ru, 12 февраля коллегия присяжных заседателей в Нью-Йорке признала самого известного преступника Мексики Хоакина Гусмана Лоэру, известного как «Эль-Чапо» (Коротышка) – виновным по всем десяти пунктам обвинения.

Напомним, два года назад мексиканские власти передали Соединенным Штатам Гусмана, которого до этого 13 лет разыскивали после очередного побега из особо охраняемой тюрьмы в Мексике.

ИСТОЧНИК KP.RU