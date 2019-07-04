Путин ответил на вопрос о планах после 2024 года

СЕГОДНЯ 07:28 2019-07-04T07:31:33+03:00

Президент отметил, что не делает сейчас прогнозы на будущее

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Пока рано говорить о том, чем президент России Владимир Путин займется после 2024 года. Глава государства в интервью газете Corriere della Sera отметил, что сейчас он не возьмется делать прогнозы на будущее.

"Впереди еще пять лет напряженной работы. При такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы", - сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что сейчас ему есть чем заняться в том качестве, в котором он находится.

Напомним, в 2024 году истекает второй подряд шестилетний срок президентских полномочий Путина. Согласно Конституции РФ, один и тот же человек не может работать президентом более двух сроков подряд.

До внесения изменений в основной закон РФ, Путин руководил страной два четырехлетних срока подряд с 2000 по 2008 годы. Затем он четыре года занимал должность премьер-министра России.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, большое интервью с российским лидером опубликовано в преддверии его визита в Италию. Планируется, что Путин встретится с президентом страны Серджо Маттареллой, председателем совета министров Джузеппе Конте, а также удостоится аудиенции у папы Римского Франциска.

ИСТОЧНИК KP.RU