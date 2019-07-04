Путин поручил Шойгу подготовить предложения о награждении погибших моряков-подводников

СЕГОДНЯ 09:50 2019-07-04T09:52:46+03:00

Их несовершеннолетние дети будут на полном государственном обеспечении

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Перед вылетом в Италию Владимир Путин провел встречу с Министром обороны Сергеем Шойгу. Тот вернулся с Североморска, куда летал по поручению президента. В городе Шойгу лично выслушал доклады о трагедии на глубоководном аппарате и гибели 14 моряков-подводников.Теперь министр докладывал об увиденном и услышанном Путину.

Шойгу рассказал, что с семьями погибших моряков сейчас налажена "индивидуальная работа". Им будет оказана вся необходимая помощь, которая прописана в законе и "по нашему долгу перед погибшими".

"Те семьи, которые имеют несовершеннолетних детей, будут обеспечены до совершеннолетия в том объеме денежным довольствием, которое получали их мужья при жизни", - заверил Шойгу.

Владимир Путин, в свою очередь, поручил министру представить предложения по представлению экипажа подводного аппарата к государственным наградам.

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ИСТОЧНИК KP.RU