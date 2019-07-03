Неизвестные подробности трагедии в Баренцевом море: Пожар шел с ураганной скоростью, дыхательные маски плавились

К «НОВОМУ СУПЕРОРУЖИЮ» ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ

Трагедия в Баренцевом море породила много вопросов. Получить на них ответы мне помогли некоторые должностные лица Минобороны и Генштаба. Прежде всего хотелось уточнить, - на какой именно подлодке случилось ЧП, а то гуляют разнотолки? И что она делала в море?

Мне разъяснили, что правильно подводный корабль следует называть научно-исследовательским автономным глубоководным аппаратом Северного флота. Он выполнял важную учебно-боевую задачу по исследованию рельефа дна в Баренцевом море в интересах обеспечения применения сил Военно-Морского Флота в территориальных водах России.

Зачем делаются эти самые исследования морского дна? Есть подводные течения, которые то углубляют дно, то намывают огромные банки – подводные горы, которые надо иметь в виду нашим подводникам, которые ходят в этих районах. По сути, работа этих людей, с которыми случилась беда в Баренцевом море, направлена на безопасность нашего флота.

Этот аппарат поступил на вооружение ВМФ в начале 2000-х и к разрабатываемому перспективному вооружению (торпедам-беспилотникам «Посейдон» и прочему «новому супероружию», как об этом пишут в соцсетях) отношения не имеет.

ТАКОЙ АППАРАТ У НАС НЕ ОДИН

Все рассказы о том, что это единственная такая подлодка в ВМФ России, - неправда. Таких подводных кораблей несколько, они есть на всех наших флотах.

Паспорт аппарата:

глубина погружения – до 6000 м;

скорость движения – до 6 узлов (11 км/ч);

автономность плавания – до 3 суток;

экипаж офицеров-исследователей – 14 чел.;

научная группа – до 5 чел.

Примерная схема подводной лодки АС-31.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

ПОЧЕМУ НА БОРТУ БЫЛО ТАК МНОГО СТАРШИХ ОФИЦЕРОВ?

Для научных исследований применяются многолучевой эхолот, профилограф, механические манипуляторы и другое. Использование такой техники требует высочайшего профессонализма опытных спецов. Потому на вопрос - «Почему так много старших офицеров было на борту?» я получил такой ответ:

- А что, по вашему, такой техникой должны управлять юные контрактники? По сути, все они военные ученые-исследователи. Даже в названии задачи, которую они выполняют, это и звучит – научно-исследовательские работы.

Мурманская область, Североморск. Цветы в порту города, принесенные в память о 14 моряках-подводниках. Фото Лев Федосеев/ТАСС

ЛОДКА БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕНА

Что еще удалось узнать?

Что авария произошла на глубине 280 метров. Борьба за живучесть корабля продолжалась около 1,5 часов. Самоотверженные решительные действия экипажа позволили сохранить аппарат и обеспечить его отбуксирование в военно-морскую базу Североморск. Аппарат будет восстановлен и вернется в боевой строй.

ПРИЧИНА ЧП - ВЗРЫВ В «АККУМУЛЯТОРНОЙ ЯМЕ»

А что же стало главной причиной аварии, в которой погибли 14 подводников? По предварительным данным, полученным спецкомиссией на начальном этапе расследования, причиной ЧП явилось короткое замыкание в электроэнергетической системе корабля, вызвавшее возгорание в помещении аккумуляторных батарей (по другому - в «аккумуляторной яме»). А если там концентрация водорода превышает 3% - происходит взрыв и последующий за ним пожар. Что и случилось.

Пожар развивался «в ураганном темпе» из-за чего некоторые члены экипажа даже не успевали воспользоваться специальным дыхательным аппаратом. Просто маски плавились!

И даже в этих условиях сильно обгоревшие моряки спасали друг друга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718221" frameborder="0"></iframe> В Мурманске возложили цветы в память о погибших моряках.

ОРДЕНА МУЖЕСТВА И ЗВАНИЕ ГЕРОЯ. УВЫ, ПОСМЕРТНО...

Кстати, среди них некоторые были потомственными подводниками. У одного из погибших офицеров отец когда-то командовал специалистами, проводившими такие же подводные исследования. У другого, Героя России, отец-моряк тоже был Героем... Там были и другие подводники, которые принадлежат к большим морским династиям.

Уже стало известно, что все подводники, и погибшие, и оставшиеся в живых, будут награждены орденами Мужества. А один из них будет представлен к званию Героя. В ВМФ России вряд ли еще есть корабль, у членов экипажа которого есть столько Золотых Звезд... Жаль, что говорить это приходится с горьким привкусом...

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