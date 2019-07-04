Австралийского студента, задержанного в Северной Корее, выпустили на волю

СЕГОДНЯ 11:39 2019-07-04T11:39:55+03:00

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Стало известно о судьбе австралийского студента, который был задержан в Северной Корее. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что молодого человека отпустили на свободу.

- Господин Алек Сигли был освобожден из-под стражи в Корейской Народно- Демократической Республике, - цитирует главу австралийского кабинета министров агентство Reuters.

Известно, что Сигли уже успел благополучно покинуть страну. Сейчас он жив и здоров, находится в Китае. Сообщается, что в ближайшее время австралиец планирует вылететь в столицу Японии.

Напомним ранее “КП2 писала о том, что в КНДР в конце июня пропал студент из Австралии. Родственники и друзья предположили, что его заключили под стражу. Осложняло ситуацию то, что в Пхеньяне нет консульства Австралии. Переговоры вели шведские дипломаты, представляющие в КНДР интересы страны.

ИСТОЧНИК KP.RU