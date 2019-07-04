Австралийского студента, задержанного в Северной Корее, выпустили на волю
Стало известно о судьбе австралийского студента, который был задержан в Северной Корее. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что молодого человека отпустили на свободу.
- Господин Алек Сигли был освобожден из-под стражи в Корейской Народно- Демократической Республике, - цитирует главу австралийского кабинета министров агентство Reuters.
Известно, что Сигли уже успел благополучно покинуть страну. Сейчас он жив и здоров, находится в Китае. Сообщается, что в ближайшее время австралиец планирует вылететь в столицу Японии.
Напомним ранее “КП2 писала о том, что в КНДР в конце июня пропал студент из Австралии. Родственники и друзья предположили, что его заключили под стражу. Осложняло ситуацию то, что в Пхеньяне нет консульства Австралии. Переговоры вели шведские дипломаты, представляющие в КНДР интересы страны.
ИСТОЧНИК KP.RU