2019-06-27T10:03:05+03:00
Общество

Студента из Австралии задержали в Северной Корее

Дипломаты выясняют причины ареста
Мария ИГНАТЬЕВА
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Студента из Австралии задержали в Северной КорееСтудента из Австралии задержали в Северной КорееФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Корейской Народной Демократической Республике задержали студента из Австралии. В стране нет австрийского консульства, ситуацией занимаются шведские дипломаты.

По данным СМИ, 29-летний Алек Сигли выехал в Пхеньян в прошлом году чтобы изучать корейскую литературу в университете Ким Ир Сена. Он не выходит на связь со своими друзьями и родственниками с утра вторника.

Также он является владельцем туристической компании, которая организует туры из Австралии в КНДР. Накануне его друзья сообщили в австралийский МИД о том, что Сигли несколько дней не выходит на связь и не заходит на свои страницы в социальных сетях. Семья мужчины утверждает, что для него это несвойственно.

Напомним, что Северная Корея известна тем, что в стране очень строгие законы, а тюрьмы весьма жестоки. В 2017 году на весь мир прогремела новость о том, что погиб американец, который 17 месяцев провел в местной колонии. Парня в итоге отпустили, в Америку он прибыл домой будучи в коме, а спустя непродолжительное время умер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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