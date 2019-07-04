С начала 2019 года россияне потратили на покупку авто почти 1 трлн рублей

СЕГОДНЯ 11:42 2019-07-04T11:42:08+03:00

Россияне потратили на покупку новых авто в 2019 году почти триллион рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Это на 8% больше, чем в прошлом году

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За пять месяцев 2019 года россияне потратили на покупку новых машин почти миллиард рублей. Эксперты из статистического агентства «Автостат» посчитали, что всего было выплачено 963 млрд рублей, что на 8 процентов больше, чем годом ранее. В 2018-м показатель был равен 867 млрд рублей.

Что касается иностранных машин, то больше всего заработала на продажах компания Kia, доходы от реализации новых авто составили 122 млрд рублей. На втором месте японский производитель Toyota (98 млрд рублей), а замыкает тройку лидеров Hyundai (87 млрд рублей.

Немецкий гигант Mercedes-Benz на четвертой строчке с показателем в 71 млрд рублей.

На отечественный автопром пришлась десятая часть всей емкости рынка — 96 млрд рублей. При этом 90 млрд рублей потрачено на приобретение автомобилей Lada, а оставшиеся 6 млрд рублей — на модели «УАЗ», сообщает газета «Известия».

Ранее эксперты назвали среднюю стоимость нового авто в 2019 году. Сумма оказалась на 9,9% выше показателя прошлого года и равна 1 518 700 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU