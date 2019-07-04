2019-07-04T13:49:20+03:00
Общество

В Москве концентрация вредных выбросов от автомобилей снижена вдвое

Московский мэр заявил, что изменение транспортной политики напрямую влияет на экологию города
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сергей СобянинСергей СобянинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ситуация с экологией в Москве улучшается, доля промышленности в городе снижается и заметно влияние новой транспортной политики. Соответствующие заявление сделал мэр российской столицы Сергей Собянин, выступая на Московском урбанистическом форуме в четверг, 4 июля.

«Устоявшееся мнение, что в крупных городах экология ухудшается, — всего лишь выдумки. Ситуация развивается наоборот: доля промышленности падает. В то же время предприятия стараются уменьшить объем вредных выбросов, проводят экологические мероприятия», - сказал глава города.

Собянин уделил особое внимание транспортной политики, которая, по его словам, напрямую влияет на экологию. Столичный мэра рассказал о важности модернизации городского транспорта и изменении транспортной политики Москвы, которые позволили снизить концентрацию вредных выбросов в атмосферу от автомобилей более чем в два раза за несколько лет.

Мэр Москвы также напомнил о закупке электробусов. Сейчас их в городе 300 единиц и планируется, что ежегодно столица будет увеличивать автопарк на 300 электробусов.

Как писал сайт kp.ru, Московский урбанистический форум стартовал 4 июля и продлится по 7 июля. Площадкой для мероприятий форума был выбран парк «Зарядье».

ИСТОЧНИК KP.RU

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