Поставки российских С-400 Турция ждет на следующей неделе
Руководитель Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир подтвердил слова президента о том, что поставки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 могут могут начаться уже на следующей неделе. Он подчеркнул, что Реджеп Тайип Эрдоган обозначил сроки исполнения договора в первой половине июля.
"Вы увидите, когда пройдет неделя. Наш президент обозначил сроки поставки. Первая неделя июля прошла. На следующей неделе вы увидите реализацию [договора] по С-400", - приводит слова Исмаила Демира телеканал TGRT.
Заметим, поставка ЗРК может негативно сказался на контракт с Америкой. Турция купила у США истребители пятого поколения F-35. Четыре из них в страну были поставлены, а вот остальная часть нет. Сложившуюся ситуацию президент Турции назвал грабежом.
ИСТОЧНИК KP.RU