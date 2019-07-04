Президент Турции назвал грабежом отказ США продавать F-35

СЕГОДНЯ 11:55 2019-07-04T11:57:04+03:00

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что США не выполняют своих условий по поставкам F-35. Только четыре истребителя пятого поколения были поставлены в страну, хотя их должно быть на десяток больше.

"Если у вас есть клиент, который исправно выплачивает деньги, как вы можете ему не выдать то, что он хочет? Это называется грабежом. Мы к настоящему моменту заплатили 1,4 милиарда долларов. Наши военные и летчики прошли обучение. Четыре самолета нам передали, остальные оставили", - заявил Эрдоган в эфире телеканала NTV.

Напомним, сложности в отношениях двух стран начались после заключения Турцией и Россией соглашения о поставках С-400. Америка предлагала Анкаре свою технику, но получила отказ. В ответ США пригрозили санкциями и возможной отменой поставок F-35 по ранее заключенным договорам.

ИСТОЧНИК KP.RU