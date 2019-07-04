Россия выразила протест из-за обозначения Южных Курильских островов частью Японии на саммите G20

СЕГОДНЯ 15:56 2019-07-04T16:11:04+03:00

На сайте "большой двадцатки" опубликовали видео, на котором Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи обозначены как японская территория

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ выразила протест Токио из-за обозначения Южных Курильских островов частью Японии на саммите "большой двадцатки".

На сайте G20 среди материалов было опубликовано видео, которое рассказывает об этом городе. На кадрах российские курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи были обозначены как японская территория.

- Дипломату посольства Японии в России была вручена нота с выражением протеста по поводу использования японской стороной материалов, в том числе аудиовизуальных, в которых Южно-Курильские острова обозначены как территория Японии, - заявила Захарова.

Она также отметила, что в ноте указывается на злоупотребление Японией функциями председателя "Группы двадцати" в целях продвижения необоснованных территориальных претензий к России, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте текущего года Япония обозначила юг Курил как свою "исконную территорию". Именно так написано в учебниках обществоведения для 3-6 классов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/687642" frameborder="0"></iframe> Новое поколение японцев не понимает, зачем им Курильские острова.Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова в Токио выясняет у японцев, что они думают о проблеме передачи Курильских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU