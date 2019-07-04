2019-07-04T17:37:08+03:00
Политика

Путин и Папа Римский обменялись подарками после встречи в Ватикане

Российский президент подарил понтифику диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин и Папа Римский обменялись подарками после встречи в ВатиканеПутин и Папа Римский обменялись подарками после встречи в ВатиканеФото: скрин с видео
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Президент России Владимир Путин и Папа Римский Франциск обменялись подарками после встречи в Ватикане, которая состоялась в рамках официального визита российского лидера в Италию.

Подарком Папы Римского Путину стали медаль в честь шестого года понтификата, которая посвящена 100-летней годовщине окончания Первой Мировой войны, гравюра Джузеппе Вази 1774 года с видом на площадь святого Петра и послание ко Всемирному дню мира.

В свою очередь, российский президент подарил понтифику диск с фильмом Андрея Кончаловского о Микеланджело «Грех» и икону с изображением апостолов Петра и Павла.

Путин и Папа Римский обменялись подарками.Дмитрий СМИРНОВ

Как писал ранее сайт kp.ru, в четверг, 4 июля, Путин прибыл в Италию с официальным визитом. Президент также встретится со своим итальянским коллегой Серджо Матареллой.

Встреча Путина и Папы Римского.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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