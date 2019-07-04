СЕГОДНЯ 17:20 2019-07-04T17:37:08+03:00

Путин и Папа Римский обменялись подарками после встречи в Ватикане Фото: скрин с видео

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Президент России Владимир Путин и Папа Римский Франциск обменялись подарками после встречи в Ватикане, которая состоялась в рамках официального визита российского лидера в Италию.

Подарком Папы Римского Путину стали медаль в честь шестого года понтификата, которая посвящена 100-летней годовщине окончания Первой Мировой войны, гравюра Джузеппе Вази 1774 года с видом на площадь святого Петра и послание ко Всемирному дню мира.

В свою очередь, российский президент подарил понтифику диск с фильмом Андрея Кончаловского о Микеланджело «Грех» и икону с изображением апостолов Петра и Павла.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718434" frameborder="0"></iframe> Путин и Папа Римский обменялись подарками.Дмитрий СМИРНОВ

Как писал ранее сайт kp.ru, в четверг, 4 июля, Путин прибыл в Италию с официальным визитом. Президент также встретится со своим итальянским коллегой Серджо Матареллой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718437" frameborder="0"></iframe> Встреча Путина и Папы Римского.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU