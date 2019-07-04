Путин и Папа Римский обменялись подарками после встречи в Ватикане
Президент России Владимир Путин и Папа Римский Франциск обменялись подарками после встречи в Ватикане, которая состоялась в рамках официального визита российского лидера в Италию.
Подарком Папы Римского Путину стали медаль в честь шестого года понтификата, которая посвящена 100-летней годовщине окончания Первой Мировой войны, гравюра Джузеппе Вази 1774 года с видом на площадь святого Петра и послание ко Всемирному дню мира.
В свою очередь, российский президент подарил понтифику диск с фильмом Андрея Кончаловского о Микеланджело «Грех» и икону с изображением апостолов Петра и Павла.
Путин и Папа Римский обменялись подарками.Дмитрий СМИРНОВ
Как писал ранее сайт kp.ru, в четверг, 4 июля, Путин прибыл в Италию с официальным визитом. Президент также встретится со своим итальянским коллегой Серджо Матареллой.
Встреча Путина и Папы Римского.Дмитрий СМИРНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU