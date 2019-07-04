2019-07-04T17:45:22+03:00
Политика

Захарова заявила об отсутствии прогресса в выводе войск США из Сирии

Она подчеркнула, что РФ пытается "понять логику действий на ближайшую перспективу по конкретному вопросу вывода или невывода американских войск с территории Сирии"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Захарова заявила об отсутствии прогресса в выводе войск США из СирииЗахарова заявила об отсутствии прогресса в выводе войск США из СирииФото: ТАСС
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об отсутствии прогресса в выводе американских войск из Сирии.

Она отметила, что РФ пытается "понять логику действий на ближайшую перспективу по конкретному вопросу вывода или невывода американских войск с территории Сирии".

- Четкой официальной позиции, которая говорила бы о сроках, количественных параметрах и других важных нюансах – такой позиции нет, - подчеркнула Захарова, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что союзники США отказались оставлять своих военных в Сирии после вывода оттуда американских войск. По данным издания Washington Post, США предложили Франции, Великобритании и Германии сформировать наблюдательные силы на турецко-сирийской границе. К слову, решение о выводе американского воинского контингента из Сирии было принято президентом США Дональдом Трампом в конце прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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