Союзники США отказались оставлять своих военных в Сирии после вывода оттуда американских войск
Великобритания, Франция и Германия отказались оставлять свои воинские контингенты в Сирии после вывода оттуда войск США. Об этом сообщает газета Washington Post.
В материале, опубликованном в издании, сообщается, что США планировали сформировать из британских, французских и немецких частей наблюдательные силы на границе Сирии и Турции. Тем не менее, Париж, Лондон и Берлин отказались участвовать в реализации этого плана.
Решение о выводе американского воинского контингента из Сирии было принято президентом США Дональдом Трампом в конце прошлого года. Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что данное мероприятие будет завершено до конца апреля 2019 года. В январе госсекретарь США Майкл Помпео также заявлял о начале выполнения указа президента США о выводе войск из Сирии.
Путин о выводе американских войск из Сирии.
ИСТОЧНИК KP.RU