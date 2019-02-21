2019-02-21T10:43:00+03:00
Политика

Союзники США отказались оставлять своих военных в Сирии после вывода оттуда американских войск

По данным издания Washington Post, США предложили Франции, Великобритании и Германии сформировать наблюдательные силы на турецко-сирийской границе.
Александр ДЖУМАЕВ
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Великобритания, Франция и Германия отказались оставлять свои воинские контингенты в Сирии после вывода оттуда войск СШАВеликобритания, Франция и Германия отказались оставлять свои воинские контингенты в Сирии после вывода оттуда войск СШАФото: REUTERS
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Великобритания, Франция и Германия отказались оставлять свои воинские контингенты в Сирии после вывода оттуда войск США. Об этом сообщает газета Washington Post.

В материале, опубликованном в издании, сообщается, что США планировали сформировать из британских, французских и немецких частей наблюдательные силы на границе Сирии и Турции. Тем не менее, Париж, Лондон и Берлин отказались участвовать в реализации этого плана.

Решение о выводе американского воинского контингента из Сирии было принято президентом США Дональдом Трампом в конце прошлого года. Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что данное мероприятие будет завершено до конца апреля 2019 года. В январе госсекретарь США Майкл Помпео также заявлял о начале выполнения указа президента США о выводе войск из Сирии.

Путин о выводе американских войск из Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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