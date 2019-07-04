Путин встретился с Папой Римским в Ватикане
В четверг, 4 июля, во время официального визита в Ватикан президент России Владимир Путин встретился с Папой Римским Франциском, с которым он собирается обсудить диалог Русской православной и Римской католической церквей, а также ряд международных тем.
Путин и папа римский: прямая трансляция.Владимир Путин встречается в Ватикане в папой римским. Президент и понтифик обсудят ситуацию в Сирии и на Украине, борьбу с терроризмом и защиту христиан
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин планирует обсудить с Франциском темы терроризма и религиозного экстремизма. Также ожидается обсуждение ситуация в Сирии, а именно вопросы создания гражданской инфраструктуры, оказание гуманитарной помощи пострадавшим от войны, и восстановлению христианских святынь на территории САР. Предполагается, что будет затронута ситуация на юго-востоке Украины.
Встреча Путина с папой Римским.
Как сообщал kp.ru, 4 июля, президент России прибыл со своим официальным визитом в Италию, где он также встретится со своим итальянским коллегой Серджо Матареллой.
Путин прилетел в Рим на встречу с Папой Римским, президентом и премьером Италии.
ИСТОЧНИК KP.RU