2019-07-04T15:53:46+03:00
Политика

Путин встретился с Папой Римским в Ватикане

Российский лидер хочет обсудить с Франциском ряд международных тем [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Президент России Владимир Путин встретился с Папой Римским ФранцискомПрезидент России Владимир Путин встретился с Папой Римским ФранцискомФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

В четверг, 4 июля, во время официального визита в Ватикан президент России Владимир Путин встретился с Папой Римским Франциском, с которым он собирается обсудить диалог Русской православной и Римской католической церквей, а также ряд международных тем.

Путин и папа римский: прямая трансляция.Владимир Путин встречается в Ватикане в папой римским. Президент и понтифик обсудят ситуацию в Сирии и на Украине, борьбу с терроризмом и защиту христиан

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин планирует обсудить с Франциском темы терроризма и религиозного экстремизма. Также ожидается обсуждение ситуация в Сирии, а именно вопросы создания гражданской инфраструктуры, оказание гуманитарной помощи пострадавшим от войны, и восстановлению христианских святынь на территории САР. Предполагается, что будет затронута ситуация на юго-востоке Украины.

Встреча Путина с папой Римским.

Как сообщал kp.ru, 4 июля, президент России прибыл со своим официальным визитом в Италию, где он также встретится со своим итальянским коллегой Серджо Матареллой.

Путин прилетел в Рим на встречу с Папой Римским, президентом и премьером Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24