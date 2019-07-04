Путин встретился с Папой Римским в Ватикане

СЕГОДНЯ 15:32 2019-07-04T15:53:46+03:00

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В четверг, 4 июля, во время официального визита в Ватикан президент России Владимир Путин встретился с Папой Римским Франциском, с которым он собирается обсудить диалог Русской православной и Римской католической церквей, а также ряд международных тем.

Путин и папа римский: прямая трансляция.Владимир Путин встречается в Ватикане в папой римским. Президент и понтифик обсудят ситуацию в Сирии и на Украине, борьбу с терроризмом и защиту христиан

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин планирует обсудить с Франциском темы терроризма и религиозного экстремизма. Также ожидается обсуждение ситуация в Сирии, а именно вопросы создания гражданской инфраструктуры, оказание гуманитарной помощи пострадавшим от войны, и восстановлению христианских святынь на территории САР. Предполагается, что будет затронута ситуация на юго-востоке Украины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718427" frameborder="0"></iframe> Встреча Путина с папой Римским.

Как сообщал kp.ru, 4 июля, президент России прибыл со своим официальным визитом в Италию, где он также встретится со своим итальянским коллегой Серджо Матареллой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718396" frameborder="0"></iframe> Путин прилетел в Рим на встречу с Папой Римским, президентом и премьером Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU