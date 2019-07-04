МИД РФ: Россия рассчитывает, что на неформальной встрече ОБСЕ обсудят конфликт на Украине

СЕГОДНЯ 19:29 2019-07-04T19:29:59+03:00

МИД РФ: Россия рассчитывает, что на неформальной встречи ОБСЕ обсудят конфликт на Украине Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель ведомства Мария Захарова рассказала о предстоящих переговорах участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

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Москва рассчитывает, что 8-9 июля в словацких Высоких Татрах неформальная встреча министров иностранных дел государств - участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) поспособствует урегулированию конфликтов, прежде всего на востоке Украины. Соответствующие заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ожидаем, что дискуссия послужит снижению военно-политической напряженности в Евроатлантике, а также будет способствовать активизации усилий в борьбе с транснациональными угрозами, также придаст импульс урегулированию конфликтов, прежде всего на востоке Украины», - сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что российская сторона рассчитывает на откровенный диалог, «без политизации». По ее словам, разговор должен затронуть насущные вопросы общеевропейской повестки.

Напомним, 5 июня участники Минской Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на востоке Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU