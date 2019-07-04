2019-07-04T19:29:59+03:00
Политика

МИД РФ: Россия рассчитывает, что на неформальной встрече ОБСЕ обсудят конфликт на Украине

Официальный представитель ведомства Мария Захарова рассказала о предстоящих переговорах участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
МИД РФ: Россия рассчитывает, что на неформальной встречи ОБСЕ обсудят конфликт на УкраинеМИД РФ: Россия рассчитывает, что на неформальной встречи ОБСЕ обсудят конфликт на УкраинеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Москва рассчитывает, что 8-9 июля в словацких Высоких Татрах неформальная встреча министров иностранных дел государств - участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) поспособствует урегулированию конфликтов, прежде всего на востоке Украины. Соответствующие заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ожидаем, что дискуссия послужит снижению военно-политической напряженности в Евроатлантике, а также будет способствовать активизации усилий в борьбе с транснациональными угрозами, также придаст импульс урегулированию конфликтов, прежде всего на востоке Украины», - сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что российская сторона рассчитывает на откровенный диалог, «без политизации». По ее словам, разговор должен затронуть насущные вопросы общеевропейской повестки.

Напомним, 5 июня участники Минской Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на востоке Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В торговом центре "Авиапарк" в Москве потек самый большой в Европе аквариум
Эксперты назвали самые популярные автомобили в России
Киев: дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом
Пропавшую футболистку сборной Швейцарии нашли на дне озера
МИД Ирана выразил решительный протест послу Британии после задержания нефтетанкера
Путин прибыл на встречу к премьер-министру Италии
В колонии Кокорину и Мамаеву не будут предоставлены специальные условия
В Минздраве оценили исследование ученых о препятствующих онкологии продуктах
МИД РФ: Россия выполнит обязательства по взносам в Совет Европы
Путин прибыл на встречу со своим итальянским коллегой Серджо Матареллой
Захарова раскритиковала обвинения ФРГ в токсичности российских СМИ
В МИД РФ заявили, что официальных предложений от Киева по освобождению украинских моряков не поступало
Эксперты выяснили, где хранят деньги российские путешественники