В ЦБ РФ назвали главные ограничения для развития экономики России

СЕГОДНЯ 21:35 2019-07-04T21:41:43+03:00

По словам Эльвиры Набиуллиной, рост экономики на данный момент в стране оценивается в 1,5-2%

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что главные ограничения для развития российской экономики - внутренние.

- Мы явно живем сейчас совсем не в рисковом сценарии. Цены на нефть несколько выше ожиданий, наша страна продолжает быть интересной для глобальных рынков капитала, - подчеркнула Набиуллина.

По словам главы регулятора, рост экономики сейчас около 1,5-2%, а в первом квартале он составил лишь 0,5% при очень низкой безработице.

- И это тот результат, который мы будем иметь без структурных изменений, - заявила Глава Центробанка.

Набиуллина также подчеркнула, что на сегодняшний день РФ в большей степени защищена от внешних рисков и подготовлена к новым возможным всплескам волатильности, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ЦБ выступил против запрета на микрофинансирование. Запрет может привести людей в руки "черных кредиторов", считает Эльвира Набиуллина.

ИСТОЧНИК KP.RU