В ЦБ РФ назвали главные ограничения для развития экономики России
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что главные ограничения для развития российской экономики - внутренние.
- Мы явно живем сейчас совсем не в рисковом сценарии. Цены на нефть несколько выше ожиданий, наша страна продолжает быть интересной для глобальных рынков капитала, - подчеркнула Набиуллина.
По словам главы регулятора, рост экономики сейчас около 1,5-2%, а в первом квартале он составил лишь 0,5% при очень низкой безработице.
- И это тот результат, который мы будем иметь без структурных изменений, - заявила Глава Центробанка.
Набиуллина также подчеркнула, что на сегодняшний день РФ в большей степени защищена от внешних рисков и подготовлена к новым возможным всплескам волатильности, сообщает "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что ЦБ выступил против запрета на микрофинансирование. Запрет может привести людей в руки "черных кредиторов", считает Эльвира Набиуллина.
ИСТОЧНИК KP.RU