2019-07-04T21:41:43+03:00
Экономика

В ЦБ РФ назвали главные ограничения для развития экономики России

По словам Эльвиры Набиуллиной, рост экономики на данный момент в стране оценивается в 1,5-2%
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В ЦБ РФ назвали главные ограничения для развития экономики РоссииВ ЦБ РФ назвали главные ограничения для развития экономики РоссииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что главные ограничения для развития российской экономики - внутренние.

- Мы явно живем сейчас совсем не в рисковом сценарии. Цены на нефть несколько выше ожиданий, наша страна продолжает быть интересной для глобальных рынков капитала, - подчеркнула Набиуллина.

По словам главы регулятора, рост экономики сейчас около 1,5-2%, а в первом квартале он составил лишь 0,5% при очень низкой безработице.

- И это тот результат, который мы будем иметь без структурных изменений, - заявила Глава Центробанка.

Набиуллина также подчеркнула, что на сегодняшний день РФ в большей степени защищена от внешних рисков и подготовлена к новым возможным всплескам волатильности, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ЦБ выступил против запрета на микрофинансирование. Запрет может привести людей в руки "черных кредиторов", считает Эльвира Набиуллина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
РФ и Чехия договорились сохранить авиасообщение в полном объеме до конца текущего лета
На юге Калифорнии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6
В торговом центре "Авиапарк" в Москве потек самый большой в Европе аквариум
Эксперты назвали самые популярные автомобили в России
Киев: дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом
МИД РФ: Россия рассчитывает, что на неформальной встрече ОБСЕ обсудят конфликт на Украине
Пропавшую футболистку сборной Швейцарии нашли на дне озера
МИД Ирана выразил решительный протест послу Британии после задержания нефтетанкера
Путин прибыл на встречу к премьер-министру Италии
В колонии Кокорину и Мамаеву не будут предоставлены специальные условия
В Минздраве оценили исследование ученых о препятствующих онкологии продуктах
МИД РФ: Россия выполнит обязательства по взносам в Совет Европы
Путин прибыл на встречу со своим итальянским коллегой Серджо Матареллой
Захарова раскритиковала обвинения ФРГ в токсичности российских СМИ
В МИД РФ заявили, что официальных предложений от Киева по освобождению украинских моряков не поступало
Эксперты выяснили, где хранят деньги российские путешественники