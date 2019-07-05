2019-07-05T07:20:11+03:00
В мире

В результате крушения вертолета на Багамских островах погибли семь человек

Конечным пунктом маршрута вертолета был город Форт-Лодердейл в штате Флорида
Александр ДЖУМАЕВ
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В результате крушения вертолета, который следовал в США с Багамских островов, погибли семь человекВ результате крушения вертолета, который следовал в США с Багамских островов, погибли семь человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В результате крушения вертолета, который следовал в США с Багамских островов, погибли семь человек. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на полицию Багамских островов.

Сообщается, что вертолет направлялся в город Форт-Лодердейл в американском штате Флорида. Все погибшие были гражданами Соединенных Штатов. Информации о причинах крушения, а также о типе воздушного судна, пока нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Одним из погибших на борту вертолета был американский миллиардер Кристофер Клайн. Как сообщает американский портал Metro News, он проживал в штате Западная Вирджиния; его состояние превышало $1,8 млрд.

Ранее сайт kp.ru сообщал о крушении самодельного вертолета в канадской провинции Манитоба. По данным местной полиции, летательный аппарат был полностью уничтожен; находившиеся в салоне воздушного судна в момент крушения мужчина и женщина не пострадали. В Совете по безопасности на транспорте Канады заявили, что пока не планируют расследовать данный инцидент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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