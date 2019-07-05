При крушении вертолета на Багамах погиб американский миллиардер

СЕГОДНЯ 08:48 2019-07-05T08:48:57+03:00

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Предприниматель из Соединенных Штатов Кристофер Клайн погиб в результате крушения вертолета на Багамских островах. Об этом сообщает газета The Register-Herald.

В пятницу, 5 июля, бизнесмену должен был исполниться 61 год. По данным издания, информацию о гибели Клайна подтвердил губернатор штата Западная Вирджиния Джим Джастис, при этом отмечается, что на борту вертолета находилась дочь Клайна. Личности других погибших пока не установлены, известно лишь то, что все они были гражданами США.

По данным журнала Forbes, состояние Клайна превышало 1,8 млрд долларов США. В разные годы он являлся владельцем ряда предприятий в сфере угольной промышленности; так, в 2015 году он продал контрольный пакет акции Foresight Energy, а в 2017 открыл новую угольную шахту в канадской провинции Новая Шотландия.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в результате крушения вертолета на Багамских островах погибли семь человек. Сообщается, что разбившийся что вертолет направлялся в город Форт-Лодердейл в американском штате Флорида.

ИСТОЧНИК KP.RU