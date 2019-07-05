2019-07-05T09:28:43+03:00
В мире

Власти Украины рассматривают возможность освоения Арктики

Об этом заявил посол страны в Норвегии Вячеслав Яцюк
Александр ДЖУМАЕВ
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Украина может расширить сотрудничество с Норвегией на севере и стать "арктическим игроком"Украина может расширить сотрудничество с Норвегией на севере и стать "арктическим игроком"Фото: REUTERS
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Украина может расширить сотрудничество с Норвегией на севере и стать "арктическим игроком". Об этом заявил посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк в ходе визита на архипелаг Шпицберген.

"Сегодня Украина не занимается арктической деятельностью. Но мы начали думать об Украине как об арктическом игроке", - приводит слова Яцюка газета High North News. Сообщается, что в ходе визита посол встретился с проживающими на архипелаге гражданами Украины, а также обсудил с местными властями сотрудничество в арктической зоне. По мнению посла, Киев также может укрепить связи с Осло в сфере исследований изменения климата и спутниковых технологий.

В настоящий момент территории в Арктике принадлежат России, Канаде, Гренландии (автономная единица в составе Дании), США, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии. Ранее в этом году в Санкт-Петербурге состоялся Арктический форум, в ходе которого представители государств обсудили ряд важных региональных вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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