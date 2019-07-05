ЦБ сообщил о новом виде мошенничества через банкоматы

СЕГОДНЯ 13:23 2019-07-05T13:23:57+03:00

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Банк России сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы. Об этом регулятор сообщил на своем сайте, где представлен обзор компьютерных атак в финансовой сфере за минувший год.

Как сообщает Центробанк, алгоритм кражи денежных средств с банковских карт прост и основан на незаконченной операции перевода.

После выбора в банкомате операции перевода денежных средств и указания номера карты получателя терминал направляет сообщения банку-получателю и банку-отправителю, выполняет фактический перевод. В результате увеличивается сумма на карте получателя, а такая же сумма удерживается у отправителя, но процедура перевода не закончена. Банкомат не даёт согласия на списание комиссионных у отправителя, и банк-инициатор отправляет уведомление о возврате средств в банк-отправитель и банк-получатель. В результате снимается «заморозка» средств, но деньги уже выведены со счета получателя.

Как писал ранее сайт kp.ru, Центробанк также оценил ущерб, нанесенный группировками Cobalt и Silence. Согласно представленным данным, хакерские группировки украли из банков России более 58 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU