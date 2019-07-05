2019-07-05T15:37:09+03:00
Политика

Зеленский назначил Донецкой области нового губернатора

Украинский президент уволил Александра Куця с должности
Мария ИГНАТЬЕВА
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Зеленский назначил Донецкой области нового губернатораЗеленский назначил Донецкой области нового губернатораФото: REUTERS
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Президент Украины Владимирй Зеленский уволил с должности губернатора Донецкой области Александра Куця. На его должность он назначил нового руководителя регионом. Представить Павла Кириленко он приехал в Краматорск лично. Документ о смене главы региона уже опубликован на сайте президента Украины.

Напомним, что Александр Куць стал губернатором Донецкой области в июне 2018 года по указу экс-президента Петра Порошенко. Практически сразу же после назначения главой региона заинтересовался Центр противодействия коррупции. Он не подал электронную декларацию о доходах.

О Павле Кириленко известно немного. Долгое время он работал в прокуратуре, а с 2017 года был военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона.

Напомним, что одно из последних решений Зеленского по смене глав регионов и его представителей стало назначение "постпреда" украинского президента в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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