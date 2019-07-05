Зеленский назначил Донецкой области нового губернатора
Президент Украины Владимирй Зеленский уволил с должности губернатора Донецкой области Александра Куця. На его должность он назначил нового руководителя регионом. Представить Павла Кириленко он приехал в Краматорск лично. Документ о смене главы региона уже опубликован на сайте президента Украины.
Напомним, что Александр Куць стал губернатором Донецкой области в июне 2018 года по указу экс-президента Петра Порошенко. Практически сразу же после назначения главой региона заинтересовался Центр противодействия коррупции. Он не подал электронную декларацию о доходах.
О Павле Кириленко известно немного. Долгое время он работал в прокуратуре, а с 2017 года был военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона.
Напомним, что одно из последних решений Зеленского по смене глав регионов и его представителей стало назначение "постпреда" украинского президента в Крыму.
ИСТОЧНИК KP.RU